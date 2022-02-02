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Сегодня, 17:36

Колосков ожидает полный стадион на стыковых матчах отбора ЧМ-2022 сборной России

Микеле Антонов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение РФС провести мартовские стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2022 с участием сборной России на стадионе «Динамо».

«У меня сразу было ощущение авантюры в истории с «Лужниками». Стадион долго не использовался. Его не готовили ни к каким футбольным мероприятиям. Там нужно заново проверять систему подогрева, роста травы. Какой смысл облагораживать стадион на 1-2 игры, если есть арена «Динамо», «Спартака», «Зенита»? Абсолютно правильное решение. Что касается болельщиков, мы вряд ли собрали бы 70 тысяч болельщиков в Лужниках. Дело не в количестве а в качестве. А здесь стадион будет битком. Того количества болельщиков, которые придут, вполне хватит, чтобы поддержать сборную России», — сказал Колосков «СЭ».

Решение о переносе было принято после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

24 марта сборная России примет на стадионе «Динамо» в Москве сборную Польши. 29 марта россияне сыграют с победителем пары Швеция — Чехия, если команда Валерия Карпина пройдет поляков.

Чемпионат мира по футболу
Коронавирус
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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