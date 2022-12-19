Пост Месси о победе на ЧМ-2022 побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов

Пост форварда сборной Аргентины Лионеля Месси после победы национальной команды на ЧМ-2022 побил рекорд по количеству лайков среди спортсменов.

На момент публикации новости у поста Месси, посвященной победе в турнире в Катаре, более 44 миллионов лайков.

35-летний аргентинец побил рекорд нападающего Португалии Криштиану Роналду, опубликовавшего в ноябре фото с Месси за шахматной партией на кожаном чемодане. Пост собрал более 41,9 миллиона лайков.

Рекорд по количеству лайков за всю историю соцсети принадлежит снимку куриного яйца от пользователя world_record_egg (более 56,2 миллиона лайков).

В ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.