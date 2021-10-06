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Врач сборной России рассказал о травме Глушакова

Старший врач сборной России рассказал о травме полузащитника Дениса Глушакова
21:35
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Старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал о травме полузащитника Дениса Глушакова. Из-за повреждения хавбек покинул расположение национальной команды.

— К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что Денис не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления, — приводит слова специалиста пресс-служба сборной.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры