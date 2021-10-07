Валерий Карпин о вратаре в матче со Словакией: «Конечно, Дюпин рассматривается»
19:58
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вратаре на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.
— Кто будет в воротах, рассматриваете ли Дюпина?
— Кто будет играть — завтра будет. Конечно, Дюпин рассматривается, как и все другие голкиперы.
— Кто приоритетнее?
— Завтра увидите.
Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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