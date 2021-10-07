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Валерий Карпин о вратаре в матче со Словакией: «Конечно, Дюпин рассматривается»

19:58
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вратаре на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

— Кто будет в воротах, рассматриваете ли Дюпина?

— Кто будет играть — завтра будет. Конечно, Дюпин рассматривается, как и все другие голкиперы.

— Кто приоритетнее?

— Завтра увидите.

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры