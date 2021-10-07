Карпин ответил на вопрос о том, будет ли Кузяев капитаном в матче со Словакией
19:51
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, будет ли Далер Кузяев капитаном в матче со Словакией.
— Кузяев вышел с вами на пресс-конференцию. Значит ли это, что он будет капитаном?
— Что изменится, если Кузяев будет капитаном или не будет?
— Это значит, что он будет играть.
— Завтра узнаете.
Матч Россия — Словакия пройдет 8 октября. Начало встречи — 21.45 (мск).
Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю