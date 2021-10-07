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Карпин ответил на вопрос о том, будет ли Кузяев капитаном в матче со Словакией

19:51
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, будет ли Далер Кузяев капитаном в матче со Словакией.

— Кузяев вышел с вами на пресс-конференцию. Значит ли это, что он будет капитаном?

— Что изменится, если Кузяев будет капитаном или не будет?

— Это значит, что он будет играть.

— Завтра узнаете.

Матч Россия — Словакия пройдет 8 октября. Начало встречи — 21.45 (мск).

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры