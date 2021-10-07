Карпин ответил на вопрос о том, будет ли Кузяев капитаном в матче со Словакией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, будет ли Далер Кузяев капитаном в матче со Словакией.

— Кузяев вышел с вами на пресс-конференцию. Значит ли это, что он будет капитаном?

— Что изменится, если Кузяев будет капитаном или не будет?

— Это значит, что он будет играть.

— Завтра узнаете.

Матч Россия — Словакия пройдет 8 октября. Начало встречи — 21.45 (мск).