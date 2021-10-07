Макаров не тренируется со сборной России перед матчем против Словакии
20:40
Денис Макаров не тренируется со сборной России перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о проблемах с икроножной мышцей у полузащитника.
Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/world/2022/news/karpin-soobschil-o-probleme-s-ikronozhnoy-myshcey-u-makarova-1843650/
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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