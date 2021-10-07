Макаров не тренируется со сборной России перед матчем против Словакии

Денис Макаров не тренируется со сборной России перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о проблемах с икроножной мышцей у полузащитника.

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.