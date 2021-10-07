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Макаров не тренируется со сборной России перед матчем против Словакии

20:40
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Денис Макаров не тренируется со сборной России перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о проблемах с икроножной мышцей у полузащитника.

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/world/2022/news/karpin-soobschil-o-probleme-s-ikronozhnoy-myshcey-u-makarova-1843650/

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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