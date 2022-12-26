Газзаев: «Что на ЧМ сгубило бразильцев? Танцами увлекались! Заранее видели себя в финале...»

Экс-главный тренер «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», высказал мнение об игре сборной Бразилии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Не считая финала — матч на чемпионате мира, подаривший вам особенное наслаждение?

— Если говорить про качество игры — Бразилия смотрелась роскошно. Аргентина в финале 75 минут показывала футбол высочайшего уровня. А вот у французов какой-то тактики я не увидел. Индивидуально сильные игроки на каждой позиции. Оснащены физически и технически. Но...

— Что?

— Нельзя сказать, что просматривался какой-то рисунок. Мбаппе убежит — забьет. Хорошо! Жиру головой выиграет — тоже отлично. А внизу его нет. В составе все как на подбор гиганты. Быстрые, физически крепкие. Пожалуй, скорректирую свое высказывание: по подбору исполнителей на этом чемпионате мира номер один — французы. Потом бразильцы. Третьи — португальцы. На четвертом месте аргентинцы.

— Англичане?

— Состав неплохой. Их беда — попали в четвертьфинале на французов. Про немцев я уже говорил — их занимали другие вопросы, не футбольные. У испанцев команда молодая, техничная. Но тоже увлеклись не тем, чем надо.

— А они-то чем?

— Контролем мяча. Контроль ради контроля. Гляжу: у них момент, чтобы провести быструю атаку. Нет! Исполняют что-то позиционное...

— Ну а бразильцев что сгубило?

— Танцами увлекались! Заранее видели себя в финале. Но попалась Хорватия — зубастая команда, да и на бразильцев здорово настроилась. А те недооценили соперника.

9 декабря бразильцы проиграли Хорватии (1:1, 2-4 — по пен.) в матче четвертьфинала ЧМ-2022.