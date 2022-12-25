Кассано о Месси: «Идите к черту фанаты Марадоны! Весь мир у ног величайшего в истории»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о месте Лионеля Месси в списке величайших футболистов в истории футбола.

«Что теперь вы, фанаты Марадоны, скажете, когда величайший в истории футболист выиграл и чемпионат мира?

Конечно, вы начнете говорить, что у Марадоны был харизматичнее и более ярким как личность. Идите к черту! Весь мир лежит у ног величайшего в истории, а он скромно молчит», — цитирует Кассано Napoli Magazine.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.