В XXI веке больше Ирана в первом матче пропускала только Саудовская Аравия
Сборная Ирана стартовала на чемпионате мира в Катаре с поражения от англичан со счетом 2:6. Это всего десятый случай в истории, когда одна из команда начала турнир, пропустив больше пяти голов.
Причем в XXI веке столь неудачным началом отмечались только саудовцы, которые в 2002 году пропустили восемь безответных мячей от Германии. Худший же старт в истории продемонстрировала сборная Сальвадора, которая в 1982 году уступила венграм со счетом 1:10.
Команды, которые пропускали больше пяти голов в первом матче ЧМ
|
Дата
|
Команда
|
Соперник
|
Вратарь
|
Счет
|
15.06.1982
|
Сальвадор
|
Венгрия
|
Луис Гевара Мора
|
1:10
|
17.06.1954
|
Корея
|
Венгрия
|
Хон Дук Чон
|
0:9
|
02.07.1950
|
Боливия
|
Уругвай
|
Анибаль Пас
|
0:8
|
01.06.2002
|
Саудовская Аравия
|
Германия
|
Мухаммед Аль-Деайя
|
0:8
|
27.05.1934
|
США
|
Италия
|
Джулиус Юлиан
|
1:7
|
08.06.1958
|
Парагвай
|
Франция
|
Рамон Майереггер
|
3:7
|
05.06.1938
|
Голландская Ост-Индия
|
Венгрия
|
Мо Хен Тан
|
0:6
|
05.06.1938
|
Польша
|
Бразилия
|
Эдвард Мадейски
|
5:6 (д.в.)
|
02.06.1986
|
Венгрия
|
СССР
|
Петер Дистль
|
0:6
|
21.11.2022
|
Иран
|
Англия
|
Алиреза Бейранванд*, Хоссейн Хоссейни
|
2:6
* Заменен при счете 0:0.