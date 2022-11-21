В XXI веке больше Ирана в первом матче пропускала только Саудовская Аравия

Сборная Ирана стартовала на чемпионате мира в Катаре с поражения от англичан со счетом 2:6. Это всего десятый случай в истории, когда одна из команда начала турнир, пропустив больше пяти голов.

Причем в XXI веке столь неудачным началом отмечались только саудовцы, которые в 2002 году пропустили восемь безответных мячей от Германии. Худший же старт в истории продемонстрировала сборная Сальвадора, которая в 1982 году уступила венграм со счетом 1:10.

Команды, которые пропускали больше пяти голов в первом матче ЧМ

Дата Команда Соперник Вратарь Счет 15.06.1982 Сальвадор Венгрия Луис Гевара Мора 1:10 17.06.1954 Корея Венгрия Хон Дук Чон 0:9 02.07.1950 Боливия Уругвай Анибаль Пас 0:8 01.06.2002 Саудовская Аравия Германия Мухаммед Аль-Деайя 0:8 27.05.1934 США Италия Джулиус Юлиан 1:7 08.06.1958 Парагвай Франция Рамон Майереггер 3:7 05.06.1938 Голландская Ост-Индия Венгрия Мо Хен Тан 0:6 05.06.1938 Польша Бразилия Эдвард Мадейски 5:6 (д.в.) 02.06.1986 Венгрия СССР Петер Дистль 0:6 21.11.2022 Иран Англия Алиреза Бейранванд*, Хоссейн Хоссейни 2:6

* Заменен при счете 0:0.