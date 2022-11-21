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Сегодня, 19:02

В XXI веке больше Ирана в первом матче пропускала только Саудовская Аравия

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Сборная Ирана стартовала на чемпионате мира в Катаре с поражения от англичан со счетом 2:6. Это всего десятый случай в истории, когда одна из команда начала турнир, пропустив больше пяти голов.

Причем в XXI веке столь неудачным началом отмечались только саудовцы, которые в 2002 году пропустили восемь безответных мячей от Германии. Худший же старт в истории продемонстрировала сборная Сальвадора, которая в 1982 году уступила венграм со счетом 1:10.

Команды, которые пропускали больше пяти голов в первом матче ЧМ

Дата

Команда

Соперник

Вратарь

Счет

15.06.1982

Сальвадор

Венгрия

Луис Гевара Мора

1:10

17.06.1954

Корея

Венгрия

Хон Дук Чон

0:9

02.07.1950

Боливия

Уругвай

Анибаль Пас

0:8

01.06.2002

Саудовская Аравия

Германия

Мухаммед Аль-Деайя

0:8

27.05.1934

США

Италия

Джулиус Юлиан

1:7

08.06.1958

Парагвай

Франция

Рамон Майереггер

3:7

05.06.1938

Голландская Ост-Индия

Венгрия

Мо Хен Тан

0:6

05.06.1938

Польша

Бразилия

Эдвард Мадейски

5:6 (д.в.)

02.06.1986

Венгрия

СССР

Петер Дистль

0:6

21.11.2022

Иран

Англия

Алиреза Бейранванд*, Хоссейн Хоссейни

2:6

* Заменен при счете 0:0.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал 0
Нидерланды 0
Перерыв

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
0
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