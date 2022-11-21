Мостовой заявил, что Англия входит в пятерку его фаворитов ЧМ в Катаре

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящих играх чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Ясно, что у кого-то шансов больше, у кого-то — меньше. Нидерланды, которые пропустили турнир в 2018-м в России, хотят вернуться. В принципе, это неплохая команда. Думаю, они должны как-то себя проявить. Надо сказать, что Нидерланды находятся в группе с Эквадором, который вчера сыграл с Катаром (0:1). Мы увидели этот матч и, честно сказать, Катар — слабоватая команда. Где им взять футболистов?

Сборные Уэльса и США — примерно равные команды. Плюс, мы не видим, как выступает США. Так, если посмотришь на состав, увидишь футболистов, которые играют в Европе. Они уже хорошего уровня.

Что касается сборной Сенегала, то команды из Африки всегда славились своей мощью. Но их всегда подводит дисциплина — у них бывают какие-то непонятное решения. Поэтому здесь даже не знаешь, чего ожидать.

Англия входит в пятерку моих фаворитов этого чемпионата", — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч между сборными Англии и Ирана. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан.

В 19.00 по московскому времени сыграют команды Сенегала и Нидерландов, а в 22.00 США встретится с Уэльсом.