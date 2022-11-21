Англия — Иран: после похожего пенальти закончил судить Матюнин

На 90+12-й минуте матча 1-го тура чемпионата мира-2022 Англия — Иран (6:2) арбитр Рафаэл Клаус после вмешательства ВАР Леодана Гонсалеса решил, что Джон Стоунс нарушил правила в борьбе с соперником, и назначил 11-метровый удар. Судье показали, как Стоунс прихватил оппонента за майку, а на втором стоп-кадре — как тот же Стоунс и Люк Шоу скрестили перед иранцем руки.

Первопричиной, конечно, стала задержка за майку. Бразильский судья счел ее достаточно продолжительной и оценил как причину падения нападающего.

С оценкой судьи можно не согласиться. Было видно, что иранец с удовольствием упал, пытаясь заработать пенальти. На память приходит похожий момент из матча чемпионата России-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), когда после вмешательства ВАР Павла Шадыханова судья Алексей Матюнин назначил в ворота гостей 11-метровый удар за задержку рукой. Это была последняя игра Матюнина — после нее его отстранили от судейства.