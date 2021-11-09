В сборной России рассказали о состоянии Головина
19:28
Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем группового турнира ЧМ-2022 против Кипра рассказал о здоровье хавбека Александра Головина.
— Как здоровье Головина?
— Сейчас со здоровьем нет ничего. Не знаем никаких проблем с травмами, он готов играть минимум 60 минут. Так же считают те, кто тренирует его ежедневно, — сказал Карпин.
11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора ЧМ-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.
11.11.2021 | Россия — Кипр
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