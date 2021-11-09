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В сборной России рассказали о состоянии Головина

19:28
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем группового турнира ЧМ-2022 против Кипра рассказал о здоровье хавбека Александра Головина.

— Как здоровье Головина?

— Сейчас со здоровьем нет ничего. Не знаем никаких проблем с травмами, он готов играть минимум 60 минут. Так же считают те, кто тренирует его ежедневно, — сказал Карпин.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора ЧМ-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.

11.11.2021 | Россия — Кипр
Россия — Кипр

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры