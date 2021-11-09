Валерий Карпин — о Дзюбе: «Сейчас мы уже на него не надеялись»
Карпин рассказал, почем он не вызвал Дзюбу в сборную России
19:29
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о причинах невызова форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
— То, что Дзюбу не вызвали, связано с тем, что он тогда ответил именно так?
— Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись.
— Не включили в список, так как знали — он ответит так же?
— Решили не надеяться.
— Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов?
— Нет, не было.
Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.
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