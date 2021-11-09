Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о причинах невызова форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

— То, что Дзюбу не вызвали, связано с тем, что он тогда ответил именно так?

— Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись.

— Не включили в список, так как знали — он ответит так же?

— Решили не надеяться.

— Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов?

— Нет, не было.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.