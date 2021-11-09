Карпин заявил, что у него есть опасения о настрое в сборной перед матчем с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отбора ЧМ-2022 против Кипра рассказал о настрое команды с учетом игры против Хорватии (14 ноября, Сплит).

— Тяжело настроиться на Кипр, учитывая матч с Хорватией?

— Об этом уже говорили вчера, об этом говорили и сейчас. И еще будем. Опасения есть, примеров миллион, в том числе самых свежих. Такая проблема была у «Зенита» с «Уралом». Недооценка. Думали, про «Ювентус» или что-то еще. Все через это прошли, как с игроками, так и с тренерами. Никто не застрахован, надо пытаться избежать ошибок, но мы поборемся. Надеюсь, победим.

— Очень много игроков висят на желтых карточках. Вы будете давать им отдыхать?

— Навскидку — четыре полузащитника опорных на желтых карточках. Кому-то придется играть, минимум двум. Будем проводить беседы, просить поаккуратнее играть. Даже когда играешь аккуратно, можно задеть, так что риск есть.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора ЧМ-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.

11.11.2021 | Россия — Кипр