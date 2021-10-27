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Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр пройдет с 30-процентной заполняемостью стадиона в Санкт-Петербурге

14:50
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на исполкоме не обсуждался вопрос приостановки РПЛ в связи с локдауном из-за коронавируса в ряде регионов.

«Приостановка чемпионата не обсуждалась. Надеюсь, нам удастся этого избежать. Вы уже видели заявление, согласно которому не будет произведена отмена спортивных событий. В каждом регионе решение будет приниматься индивидуально. Матч сборной России с Кипром? Сегодня мы получили разрешение от Роспотребнадзора на 30 процентов посещаемости. Планируем завтра начать продажу билетов», — сказал Дюков.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Кипром в матче группы H отбора чемпионата мира-2022.

Команда Валерия Карпина с 19 очками лидирует в своей группе. Хорватия (17) располагается на второй строчке.

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Артем Бухаев все материалы автора
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