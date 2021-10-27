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В Санкт-Петербурге разрешили заполнять трибуны на 30 процентов

27 октября, 23:21
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Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость стадионов в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает ТАСС.

Это коснется, в частности, матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр. На это время в городе также запланированы матчи КХЛ, Евролиги по баскетболу и международного турнира по регби.

Все действующие ограничения будут сохранены. На арены смогут попасть зрители с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации против коронавируса или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12783275

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Евгений Петров все материалы автора
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