В Санкт-Петербурге разрешили заполнять трибуны на 30 процентов

Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость стадионов в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает ТАСС.

Это коснется, в частности, матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр. На это время в городе также запланированы матчи КХЛ, Евролиги по баскетболу и международного турнира по регби.

Все действующие ограничения будут сохранены. На арены смогут попасть зрители с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации против коронавируса или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.