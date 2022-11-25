В первом туре группового этапа ЧМ-2022 не было показано ни одной красной карточки впервые с 1986 года

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре не было показано ни одной красной карточки.

Как сообщает Opta, это стало первым случаем на чемпионатах мира с 1986 года.

Также ЧМ-2022 побил антирекорд по сухим матчам в первом туре группового этапа. Ничья со счетом 0:0 была зафиксирована в четырех играх турнира: Дания — Тунис, Мексика — Польша, Марокко — Хорватия, Уругвай — Южная Корея. В истории данного турнира такого не было.