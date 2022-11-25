ЧМ-2022, турнирная таблица группы G: у Бразилии и Швейцарии по 3 очка
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе G.
Швейцария обыграла Камерун, Бразилия победила Камерун.
|
Группа G
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бразилия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
2. Швейцария
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
3. Камерун
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
|
4. Сербия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
Следующие матчи: 28 ноября Камерун — Сербия (13:00), Бразилия — Швейцария (19:00), 2 декабря Камерун — Бразилия (22:00), Сербия — Швейцария (22:00).
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