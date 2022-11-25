Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:05

ЧМ-2022, турнирная таблица группы G: у Бразилии и Швейцарии по 3 очка

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ришарлисон (сборная Бразилии).
Фото AFP

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе G.

Швейцария обыграла Камерун, Бразилия победила Камерун.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Бразилия

1

1

0

0

2-0

3

2. Швейцария

1

1

0

0

1-0

3

3. Камерун

1

0

0

1

0-1

0

4. Сербия

1

0

0

1

0-2

0

Следующие матчи: 28 ноября Камерун — Сербия (13:00), Бразилия — Швейцария (19:00), 2 декабря Камерун — Бразилия (22:00), Сербия — Швейцария (22:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Футболист Ондуа с российским паспортом сыграл на ЧМ-2022 за сборную Камеруна
Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран — о Роналду против Ганы: «Скорость уже не та»

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 не было показано ни одной красной карточки впервые с 1986 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости