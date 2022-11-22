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Сегодня, 16:32

В официальном магазине чемпионата мира по футболу не продают сувениры с логотипом ЧМ-2018

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Официальный магазин чемпионата мира по футболу в Дохе не продает сувенирную продукцию с изображением логотипа турнира, прошедшего в России в 2018 году, сообщает ТАСС.

В официальном магазине ФИФА в фан-зоне Дохи продаются изображения эмблем прошедших мировых первенств начиная с турнира 1930 года в Уругвае. Также в наличии майки с изображениями талисманов чемпионатов мира. Однако сувенирной продукции с изображением логотипа российского турнира и его маскота — волка Забиваки нет.

Сотрудник магазина заявил, что футболок, относящихся к турниру в России, не поступало.

Чемпионат мира в России прошел в 2018 году. Победителем турнира стала сборная Франции.

Источник: https://tass.ru/sport/16395855
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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