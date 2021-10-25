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В «Крыльях Советов» отреагировали на вызов Ежова и Сергеева в сборную России

18:10
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» прокомментировал вызов игроков самарского клуба полузащитника Романа Ежова и форварда Ивана Сергеева в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года.

«Конечно, я ожидал вызова. Выйдет ли Ваня на поле? Рано об этом говорить. Это же расширенный список. Мы очень надеемся, что ребята попадут в основной состав», — сказал Корниленко «СЭ».

Оба футболиста впервые получили вызов в национальную команду.

11 ноября сборная России сыграет дома против Кипра, а 14 ноября завершит отборочный цикл гостевым матчем с Хорватией.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры