В «Крыльях Советов» отреагировали на вызов Ежова и Сергеева в сборную России
18:10
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» прокомментировал вызов игроков самарского клуба полузащитника Романа Ежова и форварда Ивана Сергеева в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года.
«Конечно, я ожидал вызова. Выйдет ли Ваня на поле? Рано об этом говорить. Это же расширенный список. Мы очень надеемся, что ребята попадут в основной состав», — сказал Корниленко «СЭ».
Оба футболиста впервые получили вызов в национальную команду.
11 ноября сборная России сыграет дома против Кипра, а 14 ноября завершит отборочный цикл гостевым матчем с Хорватией.
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