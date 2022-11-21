Свищев — о ЧМ-2022: «Мы приходим играть в футбол, а не смотреть, кто и что пропагандирует»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о своем отношении к политическим акциям на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Лично я не могу объяснить такое явление. Мне кажется, здесь недоработка оргкомитета. Все нюансы, которые были, связанные с уникальностью места проведения ЧМ, должны были быть обговорены оргкомитетом. Я уже говорил на первых скандалах в Катаре, что это только начало и их будет много. Например, считаю полнейшим неуважением некоторых команд, зная определенное отношение мусульманского мира к сексуальным меньшинствам, выходить в форме, пропагандирующей явление Запада, которое неприемлемо на Востоке. Зачем раздражать восточную религию? Надо обходить это и быть очень аккруратными по отношению к людям, в гостях у которых ты находишься.

Инфантино сказал правильно — ничего не будет, если мы не будем пить три часа на стадионах. При этом мы видим, как в фан-зонах происходят демарши: «Дайте нам пиво!» Англия планирует выступать с преклонением колена. Что это такое! Знаете, почему? Потому что таких политических необоснованных требований через футбол огромное количество. Здесь нужна жесткая позиция ФИФА, УЕФА и других организаций, которая должна запретить раз и навсегда проявление любой политической рекламы, которые не согласованы с ФИФА. И чтобы не было желания прославиться на непонятных историях. Это результат псевдодемократии. Мы приходим играть в футбол, а не смотреть, кто и что пропагандирует", — цитирует Sport24 Свищева.

Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну и другим футболистам носить повязки в поддержку ЛГБТ.

18 ноября пресс-служба ФИФА сообщила о запрете продажи пива на территории стадионов во время чемпионата мира-2022.