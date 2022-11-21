Саутгейт выиграл со сборной Англии больше матчей на крупных турнирах, чем любой другой тренер команды

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выиграл больше матчей на крупных турнирах (ЧМ/ЧЕ), чем любой другой наставник национальной команды, сообщает Opta.

21 ноября англичане обыграли сборную Ирана (6:2) в матче группы В ЧМ-2022. Для Саутгейта эта победа стала девятой на крупных турнирах — ЧМ и ЧЕ. Он превзошел показатель Альфа Рамси (8 побед).

Англия занимает первое место в группе В (3 очка). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против США.