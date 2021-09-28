Сутормин прокомментировал вызов в сборную России

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.

— Что для вас значит этот вызов? Как оцениваете вероятность своего дебюта за сборную в ближайших встречах?

— Я рад. Насчет дебюта — к главному тренеру. Я буду делать все возможное, чтобы дебютировать.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).