Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Сутормин прокомментировал вызов в сборную России

12:51
Теги:

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.

— Что для вас значит этот вызов? Как оцениваете вероятность своего дебюта за сборную в ближайших встречах?

— Я рад. Насчет дебюта — к главному тренеру. Я буду делать все возможное, чтобы дебютировать.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Читайте также

Почему на самом деле сборную возглавит Жамнов, а не Знарок? Инсайды о самом удивительном назначении года
«Нижний Новгород» — ЦСКА: все голы матча
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
Америка уничтожает последние «индейские» спортивные бренды. Они считались расистскими
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры