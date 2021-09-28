Сутормин прокомментировал вызов в сборную России
12:51
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.
— Что для вас значит этот вызов? Как оцениваете вероятность своего дебюта за сборную в ближайших встречах?
— Я рад. Насчет дебюта — к главному тренеру. Я буду делать все возможное, чтобы дебютировать.
В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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