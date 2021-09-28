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Лещенко не считает, что Глушаков будет в основном составе сборной России

12:25
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.

«Отсутствие Тюкавина? Там есть Заболотный. Наверно, тренерский штаб решил ставить более крепкое и рослое нападение. Костя все-таки невысокого росточка, а команды Словакии и Словении достаточно плотные, ребята там крепкие», — сказал Лещенко «СЭ».

Лещенко также прокомментировал попадание Дениса Макарова и Арсена Захаряна в окончательный состав сборной на матчи против Словакии и Словении.

«Привлечение Макарова к основной сборной — очень здорово, потому что справа у нас некому играть, Фернандес ушел. Миранчук сейчас не очень хорошо выглядит, последние два матча он ничего не мог сделать, его не было на поле. Видно, что у него травма какая-то, бережется, видимо. У Захаряна больше шансов попасть в стартовый состав, чем у Леши — это даже не обсуждается. Что касается Глушакова, не думаю, что он будет в основном составе», — добавил Лещенко.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры