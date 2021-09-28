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У Мостового есть вопросы к выбору состава сборной России на октябрьские матчи

13:19
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Есть вопросы к составу. Не хочется углубляться, так как есть новый главный тренер и тренерский штаб. Они же выбирают. Какая разница, что говорят люди, ответ же будет простой — они решают, кто выйдет», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры