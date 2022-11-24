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Сегодня, 08:48

Сунесс: «Кейна нужно было заменить немедленно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен был немедленно заменить нападающего Харри Кейна после повреждения в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Ирана (6:2). Форвард рискует пропустить следующую встречу национальной сборной из-за травмы голеностопа.

«Он ненадолго остался лежать, он не был в порядке, Харри осторожно наступал на эту ногу. Я сразу понял, что его нужно сейчас же заменить. Это случилось на 48-й минуте, и он ушел с поля на 75-й. Он 27 минут бегал с такой лодыжкой. До приезда в Катар я уже писал об этом турнире, и я правда думаю, что Англия сможет далеко зайти, если Харри забьет много голов. Я не уверен, кто еще сможет обеспечить голы против сильных команд, если не он», — заявил бывший хавбек в эфире канала Sky Sports.

Также Сунесс заявил, что при счете 3:0 уже не было необходимости держать Кейна на поле.

«Так что этого можно было избежать, и это зависело от тренера — он должен был отреагировать на игрока, который хочет стать лучшим бомбардиром соревнования, но повел себя эгоистично в той ситуации. Он должен был поберечь себя», — добавил эксперт.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии играет в группе B против Уэльса, США и Ирана. Следующая встреча англичан состоится против сборной США, 25 ноября (22.00 мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Гарри Кейн
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
1
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