Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:19

Терюшков — о возможном выходе Дании из ФИФА: «Для России это хорошо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал желание Федерации футбола Дании покинуть состав участников Международной федерации футбола (ФИФА).

«ФИФА начала себя вести как типичный представитель ЛГБТ-сообщества: кривляться, жеманничать, подстраиваться под клиента. Дания приревновала. Двум скорпионам в одной банке не ужиться. Для России это хорошо, так как это означает начало пересборки мирового спорта по новым правилам», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер допустил, что организация может выйти из состава ФИФА на фоне нарушений условий труда среди мигрантов, работавших на строительстве объектов чемпионата мира в Катаре.

Константин Белов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
Роман Терюшков
9
Читайте также
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Кто виноват в конфликте между Фоссесхолм и Степановой. Наша лыжница все объяснила
В Испании рассказали о «трагической ситуации» для Киева перед началом зимы
В постпредстве РФ при ООН высмеяли главу миссии Украины за непристойный жест
Зеленскокому предложили переименовать Россию в Московию
Как получить пособие на первого ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сунесс: «Кейна нужно было заменить немедленно»

Испания — первая сборная с 1962 года, выпустившая в старте матча ЧМ двух тинейджеров
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости