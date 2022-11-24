Терюшков — о возможном выходе Дании из ФИФА: «Для России это хорошо»

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал желание Федерации футбола Дании покинуть состав участников Международной федерации футбола (ФИФА).

«ФИФА начала себя вести как типичный представитель ЛГБТ-сообщества: кривляться, жеманничать, подстраиваться под клиента. Дания приревновала. Двум скорпионам в одной банке не ужиться. Для России это хорошо, так как это означает начало пересборки мирового спорта по новым правилам», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер допустил, что организация может выйти из состава ФИФА на фоне нарушений условий труда среди мигрантов, работавших на строительстве объектов чемпионата мира в Катаре.

Константин Белов