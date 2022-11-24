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Сегодня, 08:24

Сборная Коста-Рики — единственная команда в истории ЧМ, которая не нанесла ни одного удара за матч

Руслан Минаев
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Сборная Коста-Рики потерпела разгромное поражение от Испании со счетом 0:7 в групповом турнире чемпионата мира-2022.

За весь матч костариканцы не нанесли ни одного удара по воротам. Это всего лишь второй такой случай с 1966 года (когда стала собираться такая статистика).

Ранее матч ЧМ без ударов завершила также сборная Коста-Рики — в 1990 году против Бразилии (0:1).

В следующем туре в рамках группового этапа Испания сыграет со сборной Германии, а Коста-Рика встретится с Японией. Обе встречи пройдут 27 ноября.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Коста-Рики по футболу
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