Сборная Коста-Рики — единственная команда в истории ЧМ, которая не нанесла ни одного удара за матч

Сборная Коста-Рики потерпела разгромное поражение от Испании со счетом 0:7 в групповом турнире чемпионата мира-2022.

За весь матч костариканцы не нанесли ни одного удара по воротам. Это всего лишь второй такой случай с 1966 года (когда стала собираться такая статистика).

Ранее матч ЧМ без ударов завершила также сборная Коста-Рики — в 1990 году против Бразилии (0:1).

В следующем туре в рамках группового этапа Испания сыграет со сборной Германии, а Коста-Рика встретится с Японией. Обе встречи пройдут 27 ноября.