Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала ничейный результат сборной России в игре против Хорватии (0:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Позитивное впечатление от матча сборной! Играли в современный и комбинационный футбол. Да, не все получилось, плохо контролировали мяч... Может, это стресс или еще что. Но мне понравилась, как выглядела национальная команда. Без сомнения, сборная Карпина выглядит более дерзкой в отличие от команды Черчесова. Дело не только в омоложении, но и в том, какой футбол предлагает Карпин: быстрый выход из обороны в атаку, все на скоростях. Тут играют все, а не только навесы на Дзюбу. Я утрирую... Но на команду намного приятнее теперь смотреть», — сказала Смородская «СЭ».

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.