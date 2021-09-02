Смородская — о сборной Карпина: «Играют все, а не только навесы на Дзюбу»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала ничейный результат сборной России в игре против Хорватии (0:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.
«Позитивное впечатление от матча сборной! Играли в современный и комбинационный футбол. Да, не все получилось, плохо контролировали мяч... Может, это стресс или еще что. Но мне понравилась, как выглядела национальная команда. Без сомнения, сборная Карпина выглядит более дерзкой в отличие от команды Черчесова. Дело не только в омоложении, но и в том, какой футбол предлагает Карпин: быстрый выход из обороны в атаку, все на скоростях. Тут играют все, а не только навесы на Дзюбу. Я утрирую... Но на команду намного приятнее теперь смотреть», — сказала Смородская «СЭ».
Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.
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