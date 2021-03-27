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Словенский футболист отметил силу сборной России

09:47
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Полузащитник сборной Словении Санди Ловрич поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против России.

«У России сильная команда, но мы сделаем все возможное. Для хозяев наличие собственных болельщиков является позитивным моментом, однако и для соперников это порой является дополнительным раздражителем, добавляющим супермотивации», — приводит ТАСС слова Ловрича.

Матч Россия — Словения пройдет сегодня, 27 марта в Сочи. Начало встречи — в 17.00 (мск).

Россия — Словения

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11005957

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