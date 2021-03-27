Радосавлевич назвал сборную России фаворитом в матче против Словении

Бывший футболист «Шинника», «Томи» и сборной Словении Александр Радосавлевич поделился ожиданиями от матча словенской команды против России.

«Думаю, фаворитом является Россия. Все-таки ваша команда играет дома. Считают так, даже несмотря на то, что Словения в прошедшем матче обыграла Хорватию. Конечно, это сборная моей страны, поэтому надеюсь, что наша национальная команда добьется хотя бы ничьей. Для нас это был бы хороший результат. Здорово, что нам удалось победить Хорватию. Мы выглядели очень зрело, переиграли их тактически и добились положительного результата. Но у России хорошая сборная, с сильными исполнителями. Поэтому считаю их фаворитами.», — приводят «Известия» слова Радосавлевича.

Матч Россия — Словения пройдет сегодня, 27 марта в Сочи. Начало встречи — в 17.00 (мск).