Словения — Россия: Дивеев был заменен на Осипенко в первом тайме
11 октября, 22:23
Защитник сборной России Игорь Дивеев получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Он был вынужден покинуть поле уже в первом тайме.
Вместо него на замену вышел защитник «Ростова» Максим Осипенко.
Отметим, что до этого именно Дивеев открыл счет в этом матче.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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