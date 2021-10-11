Защитник сборной России Игорь Дивеев получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Он был вынужден покинуть поле уже в первом тайме.

Вместо него на замену вышел защитник «Ростова» Максим Осипенко.

Отметим, что до этого именно Дивеев открыл счет в этом матче.