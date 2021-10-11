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Словения — Россия: Дивеев был заменен на Осипенко в первом тайме

11 октября, 22:23
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Защитник сборной России Игорь Дивеев получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Он был вынужден покинуть поле уже в первом тайме.

Вместо него на замену вышел защитник «Ростова» Максим Осипенко.

Отметим, что до этого именно Дивеев открыл счет в этом матче.

Словения — Россия

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры