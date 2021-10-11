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Словения — Россия: хозяева отыграли один мяч

11 октября, 22:25
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Лидер сборной Словении Йосип Иличич отличился в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды России. Он сократил отставание в счете в первом тайме — 1:2.

Словенцы разыграли быструю комбинацию, выведя Иличича на ударную позицию. Полузащитник «Аталанты» точным ударом отправил мяч в нижний угол ворот Матвея Сафонова.

Словения — Россия

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры