Лидер сборной Словении Йосип Иличич отличился в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды России. Он сократил отставание в счете в первом тайме — 1:2.

Словенцы разыграли быструю комбинацию, выведя Иличича на ударную позицию. Полузащитник «Аталанты» точным ударом отправил мяч в нижний угол ворот Матвея Сафонова.