Защитник сборной России Марио Фернандес отличился во втором тайме матча 3-го тура отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словакии. Он сравнял счет в матче — 1:1.

Марио Фернандес забил на 71-й минуте. Он подкараулил отскок мяча после первого удара по воротам словаком и со второй попытки все же смог протолкнуть мяч в сетку.