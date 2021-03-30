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Словакия — Россия: Марио Фернандес сравнял счет во втором тайме

23:16
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Защитник сборной России Марио Фернандес отличился во втором тайме матча 3-го тура отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словакии. Он сравнял счет в матче — 1:1.

Марио Фернандес забил на 71-й минуте. Он подкараулил отскок мяча после первого удара по воротам словаком и со второй попытки все же смог протолкнуть мяч в сетку.

Словакия — Россия

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