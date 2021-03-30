Шевченко не считает, что матч с Казахстаном будет легким

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против сборной Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Мы к каждому сопернику готовимся по-разному, — цитирует специалиста Football.ua 30 марта. — Опробовали две системы, которые работают. Будем выбирать ту, которая будет лучше. Ту, которую команда воспринимает лучше.

Казахстан — команда, которая всегда борется до конца. Они играют вторым номером, будет непростой матч. Задача — выиграть команду, которая в Киеве постарается забрать у нас очки.

Легкой игры мы не ждем. Не имеет значение, с какой командой мы играем. Задача — попасть на чемпионат мира. Каждое очко важно".

Матч Украина — Казахстан состоится 30 марта. Начало в 21.45 по московскому времени.