Шевченко не считает, что матч с Казахстаном будет легким
23:14
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против сборной Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Мы к каждому сопернику готовимся по-разному, — цитирует специалиста Football.ua 30 марта. — Опробовали две системы, которые работают. Будем выбирать ту, которая будет лучше. Ту, которую команда воспринимает лучше.
Казахстан — команда, которая всегда борется до конца. Они играют вторым номером, будет непростой матч. Задача — выиграть команду, которая в Киеве постарается забрать у нас очки.
Легкой игры мы не ждем. Не имеет значение, с какой командой мы играем. Задача — попасть на чемпионат мира. Каждое очко важно".
Матч Украина — Казахстан состоится 30 марта. Начало в 21.45 по московскому времени.
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