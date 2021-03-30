Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что на фоне пандемии коронавируса заявку игроков на предстоящий Евро-2020 необходимо увеличить.

«Вдруг у кого-то окажется коронавирус. Было бы неплохо увеличить число игроков в заявке до 25 или 26. Исключение должно быть для всех, это был тяжелый сезон, никто не знает, что будет дальше. Что делать, если у кого-то будет положительный результат на коронавирус? Других игроков будет сложно вызвать, они уйдут в отпуск. Если УЕФА примет такое решение, я его поддержу», — цитирует Манчини Football Italia.

Сборная Италии после 2 матчей отбора к ЧМ-2022 набрала 6 очков и занимает 1-е место в группе С.