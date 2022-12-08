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8 декабря, 23:30

Скалони раскритиковал аргентинских журналистов за распространение информации о травме Де Пауля

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал аргентинских журналистов за информацию о восстановлении полузащитника Родриго Де Пауля после закрытой тренировки команды.

3 декабря хавбек получил повреждение связанное с мышцами бедра в матче 1/8 финала чемпионата мира против Австралии (2:1). Его участие в игре против Нидерландов было под вопросом.

«Ребята, вчера тренировка проходила в закрытом режиме. Я не знаю, мы с вами играем за Аргентину или Нидерланды, давая подсказки сопернику? Тренировка проходила за закрытыми дверями. Нас не интересует информация, которая вкидывается в прессу. Мы должны улучшить атмосферу вокруг сборной Аргентины», — цитирует специалиста Ole.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины встретится с Нидерландами в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 9 декабря, начало — 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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