Ван Гал прокомментировал то, что Ди Мария назвал его худшим тренером в карьере

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал то, что хавбек сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал его худшим тренером в карьере.

«Анхель Ди Мария — очень хороший футболист. Когда я работал с ним в „Манчестер Юнайтед“, у него были личные проблемы, это тоже сказалось на его игре. Он сказал, что я был его худшим тренером? Он один из немногих игроков, кто так говорит. Жаль. Тренеру иногда приходится принимать решения, которые приятны не всем», — приводит слова ван Гала AD.

Также тренер Нидерландов вспомнил, что с Мемфисом Депаем у него тоже были не очень хорошие отношения в «МЮ».

«Похожая ситуация в „МЮ“ была и у Мемфиса, который сейчас сидит рядом со мной. Но тренер не делает ничего просто так. Возможно, это было неправильно, но посмотрите, какие отношения между нами сейчас — все совсем иначе», — приводит слова ван Гала AD.