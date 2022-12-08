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Сегодня, 23:02

Ван Гал прокомментировал то, что Ди Мария назвал его худшим тренером в карьере

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал то, что хавбек сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал его худшим тренером в карьере.

«Анхель Ди Мария — очень хороший футболист. Когда я работал с ним в „Манчестер Юнайтед“, у него были личные проблемы, это тоже сказалось на его игре. Он сказал, что я был его худшим тренером? Он один из немногих игроков, кто так говорит. Жаль. Тренеру иногда приходится принимать решения, которые приятны не всем»,  — приводит слова ван Гала AD.

Также тренер Нидерландов вспомнил, что с Мемфисом Депаем у него тоже были не очень хорошие отношения в «МЮ».

«Похожая ситуация в „МЮ“ была и у Мемфиса, который сейчас сидит рядом со мной. Но тренер не делает ничего просто так. Возможно, это было неправильно, но посмотрите, какие отношения между нами сейчас — все совсем иначе», — приводит слова ван Гала AD.

9 декабря сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной в рамках ? финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 мск.

 
Луи ван Гал и&nbsp;Анхель Ди&nbsp;Мария. Время платить по счетам. Ван Гал не забыл проигранный полуфинал ЧМ-2014, Ди Мария назвал голландца худшим тренером в карьере

 

Источник: AD
Анхель Ди Мария
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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