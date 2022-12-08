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8 декабря, 23:40

Хулиан Альварес: «Гвардиола говорил мне, что у Аргентины очень сильная команда»

Хулиан Альварес заявил, что Гвардиола считает сборную Аргентины очень сильной командой
Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал о своих первых днях в «Манчестер Сити».

«Это был один из первых дней, когда я приехал в «Манчестер Сити». Помню, как вместе сидели португальские игроки, Родри и Хосеп Гвардиола. Они говорили, что до чемпионата мира осталось совсем немного времени, что это будет необычный сезон. Хосеп тогда сказал мне, что у Аргентины очень хорошая команда», — приводит слова форварда Mundo Deportivo.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины встретится с Нидерландами в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 9 декабря, начало — 22.00 мск.

Хосеп Гвардиола
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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