Хулиан Альварес: «Гвардиола говорил мне, что у Аргентины очень сильная команда»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал о своих первых днях в «Манчестер Сити».

«Это был один из первых дней, когда я приехал в «Манчестер Сити». Помню, как вместе сидели португальские игроки, Родри и Хосеп Гвардиола. Они говорили, что до чемпионата мира осталось совсем немного времени, что это будет необычный сезон. Хосеп тогда сказал мне, что у Аргентины очень хорошая команда», — приводит слова форварда Mundo Deportivo.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины встретится с Нидерландами в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 9 декабря, начало — 22.00 мск.