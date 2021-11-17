Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» оценил шансы национальной команды на попадание на чемпионат мира по футболу через стыковые матчи.

«На общем фоне чуть выделяются поляки. Но из этих сборных со всеми можно играть спокойно. Еще несколько месяцев до матчей, поэтому сейчас не надо строить предположения. Сначала дождемся, кто выпадет, потом посмотрим, в каком состоянии наши сборники будут, и тогда оттолкнемся. Сейчас нечего гадать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России проиграла последний матч групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии в гостях (0:1) и лишилась прямой путевки на Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году.

В первом туре стыковых матчей возможными соперниками сборной России станут Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома как команда из первой корзины.