Видаль извинился за удаление в матче против сборной Эквадора

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал удаление в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Эквадора (0:2).

«Я все еще не могу в это поверить, мне остается только извиниться перед товарищами по команде, тренерским штабом, моей семьей и всей моей страной. Мы будем продолжать бороться до конца!» — написал Видаль в Instagram.

Видаль был удален на 13-й минуте за удар бутсой по лицу защитнику эквадорцев Феликсу Торресу. 34-летний чилиец пропустит следующий матч команды против Аргентины.