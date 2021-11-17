Видаль извинился за удаление в матче против сборной Эквадора
12:24
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал удаление в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Эквадора (0:2).
«Я все еще не могу в это поверить, мне остается только извиниться перед товарищами по команде, тренерским штабом, моей семьей и всей моей страной. Мы будем продолжать бороться до конца!» — написал Видаль в Instagram.
Видаль был удален на 13-й минуте за удар бутсой по лицу защитнику эквадорцев Феликсу Торресу. 34-летний чилиец пропустит следующий матч команды против Аргентины.
November 17, 2021
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