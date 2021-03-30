Скандал с Роналду поможет сербскому младенцу. Что сделали с капитанской повязкой португальской звезды?

Скандальное поведение капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, резко отреагировавшего на решение судей не засчитать его гол в конце отборочного матча ЧМ-2022 с Сербией (2:2), возможно, спасет жизнь шестимесячном младенцу.

Португалец в ответ на вердикт голландского арбитра Данни Маккели швырнул повязку на газон стадиона в Белграде. Ее подобрал один из рабочих арены, который в тот день находился на дежурстве. Он решил использовать эту повязку в благотворительных целях и отдал ее на продажу на аукцион в поддержку ребенка по имени Гаврило Джурджевич, сообщил «СЭ» сербский журналист Милан Здравкович.

У младенца из Крагуеваца спинальная мышечная атрофия. На лечение требуется 2,5 миллиона евро. Понятно, что его семья не способна достать такие деньги. Их собирают всем миром. (Александр Бобров)