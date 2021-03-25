Сборная России прилетела в Сочи
07:07
Сборная России прилетела из Мальты в Сочи, где будет готовиться к следующему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022. Вчера россияне переиграли мальтийцев (3:1).
«Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении в Twitter.
Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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