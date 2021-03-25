Сборная России прилетела в Сочи

Сборная России прилетела из Мальты в Сочи, где будет готовиться к следующему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022. Вчера россияне переиграли мальтийцев (3:1).

«Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении в Twitter.

Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку ??? pic.twitter.com/rzYyNirpAE — Сборная России (@TeamRussia) March 25, 2021

Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.