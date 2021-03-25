Колосков назвал неожиданно тяжелой победу сборной России над Мальтой
07:36
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе. По классу — слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов. Были моментов при счете 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но все закончилось хорошо», — цитирует ТАСС Колоскова.
Следующий матч сборная России проведет в субботу, 27 марта против Словении. Игра состоится в Сочи, начало — в 17.00 (мск).
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