Колосков назвал неожиданно тяжелой победу сборной России над Мальтой

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе. По классу — слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов. Были моментов при счете 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но все закончилось хорошо», — цитирует ТАСС Колоскова.

Следующий матч сборная России проведет в субботу, 27 марта против Словении. Игра состоится в Сочи, начало — в 17.00 (мск).