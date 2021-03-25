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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Колосков назвал неожиданно тяжелой победу сборной России над Мальтой

07:36
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе. По классу — слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов. Были моментов при счете 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но все закончилось хорошо», — цитирует ТАСС Колоскова.

Следующий матч сборная России проведет в субботу, 27 марта против Словении. Игра состоится в Сочи, начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10988777

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