Впервые с 1994 года «Золотой мяч» получил чемпион мира
Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата мира по версии ФИФА. Эта награда была впервые вручена на ЧМ-1982.
Всего в четвертый раз за 11 турниров лучшим игроком был признан футболист команды-победительницы. В 1982 году трофей получил итальянец Паоло Росси, в 1986-м — аргентинец Диего Марадона, а в 1994-м — бразилец Ромарио.
С 1998 по 2018 год обладателями «Золотого мяча» неизменно становились игроки команд, уступивших в последнем матче (пять раз в финале и однажды в игре за третье место).
Месси — первый в истории обладатель двух «Золотых мячей» ЧМ. В 2014 году он уступил в финале немцам, а в 2022-м обыграл французов, забив по голу в основное и добавленное время, а также в серии пенальти.
Обладатели «Золотого мяча» чемпионата мира
|
Год
|
Игрок
|
Сборная
|
Итоговый результат
|
1982
|
Паоло Росси
|
Италия
|
1-е место
|
1986
|
Диего Марадона
|
Аргентина
|
1-е место
|
1990
|
Сальваторе Скиллачи
|
Италия
|
3-е место
|
1994
|
Ромарио
|
Бразилия
|
1-е место
|
1998
|
Роналдо
|
Бразилия
|
2-е место
|
2002
|
Оливер Кан
|
Германия
|
2-е место
|
2006
|
Зинедин Зидан
|
Франция
|
2-е место
|
2010
|
Диего Форлан
|
Уругвай
|
4-е место
|
2014
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
2-е место
|
2018
|
Лука Модрич
|
Хорватия
|
2-е место
|
2022
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
1-е место