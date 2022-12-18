Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:50

Впервые с 1994 года «Золотой мяч» получил чемпион мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата мира по версии ФИФА. Эта награда была впервые вручена на ЧМ-1982.

Всего в четвертый раз за 11 турниров лучшим игроком был признан футболист команды-победительницы. В 1982 году трофей получил итальянец Паоло Росси, в 1986-м — аргентинец Диего Марадона, а в 1994-м — бразилец Ромарио.

С 1998 по 2018 год обладателями «Золотого мяча» неизменно становились игроки команд, уступивших в последнем матче (пять раз в финале и однажды в игре за третье место).

Месси — первый в истории обладатель двух «Золотых мячей» ЧМ. В 2014 году он уступил в финале немцам, а в 2022-м обыграл французов, забив по голу в основное и добавленное время, а также в серии пенальти.

Обладатели «Золотого мяча» чемпионата мира

Год

Игрок

Сборная

Итоговый результат

1982

Паоло Росси

Италия

1-е место

1986

Диего Марадона

Аргентина

1-е место

1990

Сальваторе Скиллачи

Италия

3-е место

1994

Ромарио

Бразилия

1-е место

1998

Роналдо

Бразилия

2-е место

2002

Оливер Кан

Германия

2-е место

2006

Зинедин Зидан

Франция

2-е место

2010

Диего Форлан

Уругвай

4-е место

2014

Лионель Месси

Аргентина

2-е место

2018

Лука Модрич

Хорватия

2-е место

2022

Лионель Месси

Аргентина

1-е место

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
1
0
Читайте также
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Аргентина — Франция: видеообзор финала ЧМ-2022
Варан: «Целый час нас не было в игре. Но мы вернулись и тоже могли победить»
Орлов назвал финал ЧМ в Катаре лучшим на своей памяти
«Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
Леандро Фернандес: «Есть только два Бога в футболе — Месси и Марадона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник сборной Аргентины: «Это радость, которую я не могу вам объяснить»

Самедов назвал потрясающим финал чемпионата мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости