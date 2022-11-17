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Сегодня, 22:05

Садио Мане из-за травмы не сыграет на чемпионате мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Садио Мане.
Фото Global Look Press

Сборная Сенегала объявила, что нападающий Садио Мане из-за травмы не сыграет на чемпионате мира-2022, сообщает L'Equipe.

30-летний футболист получил травму в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

Тем не менее, он попал в первоначальную заявку национальной команды на турнир. В сборной надеялись, что нападающий сможет восстановиться к концу группового раунда.

В текущем сезоне Мане принял участие в 23 матчах за «Баварию», забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи во всех турнирах.

Сенегал на групповой стадии чемпионата мира выступит в квартете А, соперниками африканской команды станут Нидерланды, Катар и Эквадор.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Садио Мане
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сенегала по футболу
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