ЧМ-2022: расписание матчей сборной Германии
С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Германии. «СЭ» публикует расписание матчей команды Ханса-Дитера Флика в группе E с Коста-Рикой, Испанией и Японией.
Расписание матчей сборной Германии на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):
23 ноября (среда). 16.00. Эр-Райян («Халифа»). Германия — Япония
27 ноября (воскресенье). 22.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Испания — Германия
1 декабря (четверг). 22.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Коста-Рика — Германия
Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.
Сборная Германии четыре раза становилась чемпионами мира (1954, 1974, 1990, 2014). Капитаном команды является вратарь Мануэль Нойер.
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