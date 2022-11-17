ЧМ-2022: расписание матчей сборной Германии

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Германии. «СЭ» публикует расписание матчей команды Ханса-Дитера Флика в группе E с Коста-Рикой, Испанией и Японией.

Расписание матчей сборной Германии на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

23 ноября (среда). 16.00. Эр-Райян («Халифа»). Германия — Япония

27 ноября (воскресенье). 22.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Испания — Германия

1 декабря (четверг). 22.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Коста-Рика — Германия

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Сборная Германии четыре раза становилась чемпионами мира (1954, 1974, 1990, 2014). Капитаном команды является вратарь Мануэль Нойер.