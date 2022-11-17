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Сегодня, 22:10

ЧМ-2022: расписание матчей сборной Англии

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Англии. «СЭ» публикует расписание матчей команды Гарета Саутгейта в группе B с Ираном, США и Уэльсом.

Расписание матчей сборной Англии на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

21 ноября (понедельник). 16.00. Эр-Райян («Халифа»). Англия — Иран

25 ноября (пятница). 22.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Англия — США

29 ноября (вторник). 22.00. Эр-Райян («Ахмед бин Али» ). Уэльс — Англия

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Единственный раз сборная Англии становилась чемпионом мира в 1966 году. Капитаном команды является Харри Кейн.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
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