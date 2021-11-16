Рыжиков: «Сборной России по силам выйти на чемпионат мира через стыковые матчи»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о шансах сборной России выйти на чемпионат мира 2022 года через стыковые матчи.

«У нас нормальные футболисты и тренерский штаб, — приводит слова Рыжикова Betonmobile.ru. - Сборной России по силам выйти на чемпионат мира через стыковые матчи. Да, соперники будут не из легких. Но все реально. Не считаю, что поражение от Хорватии как-то повлияет на национальную команду или психологически ее надломит. Теперь нужно готовиться к стыкам».

По его словам, во время зимней паузы игроки национальной команды отдохнут и наберутся сил.

«На мой взгляд, у сборной России еще будет время подготовиться к стыковым матчах. Пока сезон продолжается — впереди еврокубки, чемпионат России. Зимой игроки отдохнут, наберутся сил. Надеюсь, что за это время вернуться в строй травмированные. Дай бог, чтобы национальная команда подошла к стыкам в оптимальном составе», — сказал Рыжиков.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и попала в зону стыковых матчей. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.