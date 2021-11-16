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Пономарев: «У нас очень слабый и плохой футбол»

12:59
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал попадание сборной России в стыковые матчи ЧМ-2022.

«Игры у сборной России не было, даже комментировать нечего. А то, что касается стыковых матчей, там ведь две игры. У нас должна быть жеребьевка. Посмотрим, с кем будем играть, тогда можно будет разговаривать. А так, у нас некем и нечем играть, слабая подготовка, никакой тактики. У нас очень слабый и плохой футбол», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

Напомним, что сборная России в десятом туре отборочного турнира лишилась прямого выхода на ЧМ-2022, проиграв Хорватии (0:1).

Команда Валерия Карпина набрала 22 очка и заняли второе место в группе H, Хорватия — на первой позиции (23 очка).

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/ponomarev-u-nas-ochen-slabyiy-i-plohoy-futbol

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры