Пономарев: «У нас очень слабый и плохой футбол»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал попадание сборной России в стыковые матчи ЧМ-2022.

«Игры у сборной России не было, даже комментировать нечего. А то, что касается стыковых матчей, там ведь две игры. У нас должна быть жеребьевка. Посмотрим, с кем будем играть, тогда можно будет разговаривать. А так, у нас некем и нечем играть, слабая подготовка, никакой тактики. У нас очень слабый и плохой футбол», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

Напомним, что сборная России в десятом туре отборочного турнира лишилась прямого выхода на ЧМ-2022, проиграв Хорватии (0:1).

Команда Валерия Карпина набрала 22 очка и заняли второе место в группе H, Хорватия — на первой позиции (23 очка).